США оголосили технічні параметри об`єктів ПРО в Польщі і Чехії

Адміністрація Президента США Джорджа БУША назвала технічні параметри об`єктів американської системи протиракетної оборони (ПРО) на території Польщі, де Вашингтон планує розмістити 10 ракет-перехоплювачів, і в Чехії, де буде встановлений радар ПРО.

Займана об`єктом в Польщі площа становитиме приблизно 275 гектарів, а Чехії - близько 30 гектарів, йдеться в поширеній у Вашингтоні довідковій інформації держдепартаменту США, повідомляє РІА «Новости».

"США розраховують, що для забезпечення роботи об`єкту з ракетами-перехоплювачами знадобиться близько 200 військових і цивільних осіб, а також допоміжних працівників за контрактом", йдеться в документі, де повідомляється, що за оцінкою американської адміністрації для забезпечення роботи радара ППО в Чехії потрібно "близько 150 осіб".

При цьому на майданчику в Польщі повинні бути також розташовані" об`єкти для електронного устаткування захищеного зв`язку, збірки ракет, складування і ремонту, а також для забезпечення охорони", вказується в довідці.

У ній повідомляється, що при запуску ракет-перехоплювачів системи ПРО і влучення у ціль, що летить, утворюються невеликі осколки, більшість з яких згорає при вході в атмосферу і тому не являє собою ніякої небезпеки.

"Дрібні осколки можуть зберігатися під час падіння, але являтимуть лише незначну небезпеку для людей і власності", йдеться в документі держдепартаменту, за даними якого "шанси руйнувань або поранень в результаті перехоплення дуже незначні".

"Пов`язаний з перехопленням невеликий ризик падіння осколків блідне порівняно з альтернативою, якою є удар по населеному району ракети із звичною або начиненою ЗМЗ боєголовкою", - повідомляє держдепартамент. У держдепі підкреслили, що "уряд США поінформував НАТО і Росію про наші плани і запропонував можливості для співпраці".

"США готові розглянути можливість співпраці з Росією щодо всього спектру діяльності ПРО", - наголошується в документі, де підкреслюється, що "плани США в галузі ПРО не направлені проти Росії і не несуть для неї загрози".