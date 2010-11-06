У Бельгії під час богослужіння чоловік кинув торт в обличчя архієпископові

У Бельгії під час богослужіння невідомий жбурнув торт в обличчя архієпископові Андре-Жозе ЛЕОНАРУ, повідомляє Reuters.

Інцидент стався під час служби з приводу Дня всіх святих 1 листопада 2010 року, проте відомо про нього стало лише зараз.

Відеозапис про цю пригоду розміщено на сервісі YouTube. Під час служби чоловік в темному одязі підбіг до архиепископа, який очолює католицьку церкву в Бельгії, і зблизька кинув йому в обличчя кондитерський виріб.

Священнослужитель відреагував на інцидент спокійно: він протер свої окуляри, облизав пальці і продовжив службу. Пізніше він навіть пожартував, що пиріг був достатньо смачним. Він не став висувати яких-небудь звинувачень проти молодика. Мотиви метальника торта залишилися невідомими.

Головним ідеологом жбурляння тортів у відомих людей є бельгійський анархіст Ноель ГОДІН. З 1969 року він встиг кинути кондитерські вироби в обличчя Білла ГЕЙТСА, режисера Жан-Люка ГОДАРА, президента Франції Ніколя САРКОЗІ і багатьох інших відомих людей. Н.ГОДІН пояснював свої вчинки боротьбою проти зайвої серйозності і надлишку відчуття власної важливості, якими, на його думку, страждають вибрані ним люди. Чи причетний до нападу на бельгійського архієпископа Н.ГОДІН, не повідомляється.

Варто зауважити, що традиційно при жбурляннні тортів використовуються кондитерські вироби з великою кількістю крему, тоді як у разі А.ЛЕОНАРА використовувався, очевидно, пиріг без крему.