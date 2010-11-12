Співробітники BBC відмінили дводобовий страйк

Національна спілка журналістів Великої Британії скасувала дводобовий страйк співробітників телерадіокомпанії BBC, який мав пройти у понеділок, 15 листопада, і у вівторок, 16 листопада.

Як повідомляє NEWSru, профспілка оголосила, що його лідери мають намір провести новий раунд переговорів з керівництвом компанії з питання про зміну системи нарахування пенсій, яка спричинила трудовий конфлікт.

Журналісти BBC вже провели дводобовий страйк 5 і 6 листопада. У період страйку в теле- і радіоефірі компанії йшли здебільшого повтори і записані наперед передачі.

Профспілка журналістів попереджала, що може провести страйки на BBC у період різдвяних і новорічних свят. Проте, судячи з останньої заяви спілки, цим загрозам не судиться справдитися.

Керівництво BBC заявляє про необхідність скоротити дефіцит пенсійного фонду компанії, який сягає 1,5 млрд. фунтів стерлінгів. Для цього запропоновано змінити систему нарахування пенсій. Раніше їх розмір розраховувався, виходячи з окладу працівника на момент завершення кар`єри. Тепер пропонується визначати її розмір з розрахунку середнього заробітку за весь період роботи, що знижує розмір пенсії.

Окрім того, керівництво має намір зменшити відсоток відрахувань до пенсійного фонду.