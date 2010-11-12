Тимчасовий президент Молдови просить у НАТО допомоги з виведення військ РФ

Тимчасовий президент Молдови Міхай ГІМПУ направив листа Генеральному секретареві НАТО Андерсу Фог РАСМУССЕНУ, в якому попросив надати допомогу у виведенні російських військ з території невизнаної республіки Придністров`я.

Як повідомляє ІА "Новини-Молдова", про лист М.ГІМПУ розповів сьогодні на прес-конференції.

Він заявив, що російські війська є джерелом напруженості в регіоні і "підживлюють придністровський сепаратизм".

М.ГІМПУ вважає, що "всупереч нормам міжнародного права й Конституції Республіки Молдова, російські війська продовжують незаконно залишатися на території незалежної Молдови". (Конституцією Молдови закріплений нейтральний статус республіки, який забороняє їй розміщувати на своїй території (тобто де-юре і в Придністров`ї) війська інших країн - УНІАН.)

Він зробив висновок, що "якщо Молдова не дасть згоди на перебування російських військ у Придністров`ї, то Росія може піти на визнання Придністров`я за прикладом Абхазії і Південної Осетії, щоб зберегти свої війська на території Молдови".

На думку тимчасового виконувача обов’язків Президента РМ, "виведення російських військ могло б сприяти врегулюванню придністровського конфлікту".

ІА «Новини Молдова» нагадує, що незадовго до розпаду СРСР п`ять розташованих на лівому березі Дністра районів Молдови оголосили про створення Придністровської союзної республіки у складі СРСР, а відтак - незалежної Придністровської Молдавської Республіки з центром у Тирасполі. Влада Молдови не погодилися з таким рішенням і спробувала ввести війська в невизнану республіку, після чого почався збройний конфлікт, який тривав декілька місяців. За офіційними даними, з придністровського боку під час збройного конфлікту загинуло 809 людей, зокрема 271 мирний житель.

Якщо спочатку Кишинів спробував силою ліквідувати республіку, то нині пропонує придністровцям автономію у складі єдиної держави. Проте Тирасполь активно добивається міжнародного визнання.

Переговори за участю міжнародних посередників у форматі "5+2" (Молдова, Придністров`я, Росія, Україна, ОБСЄ, а також як спостерігачі - ЄС і США) з пошуку розв’язання придністровської проблеми в лютому 2006 року зайшли у глухий кут, а потім були призупинені. Разом з тим консультації в цьому форматі періодично проводяться.

Нині миротворчу операцію в Придністров`ї здійснюють Спільні миротворчі сили, до яких входять 402 російських військовослужбовці, 492 - придністровських, 355 - молдавських і десять військових спостерігачів від України. Службу миротворці несуть на 15 стаціонарних постах і КПП, які розміщені на ключових ділянках зони безпеки.

Офіційно Росія не визнала незалежності республіки, хоча й надає їй економічну допомогу.

Колишнє керівництво Молдови (комуністи, яких змінила нинішня ліберально-демократична коаліція) також неодноразово вимагало виведення російських військ. Москва, у свою чергу, пропонувала Кишиневу план врегулювання конфлікту, який передбачав збереження російської військової присутності в регіоні.

Наприкінці жовтня 2010 року МЗС РФ учергове підтвердило офіційну позицію Росії, згідно з якою виведення миротворців з Придністров`я не планується.

Нинішній виступ М.ГІМПУ пролунав напередодні саміту Росія-НАТО, який пройде в Ліссабоні, а також парламентських виборів, які відбудуться в Молдові наприкінці листопада.