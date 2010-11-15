На Гаїті від холери вже померли 917 людей

На Гаїті від холери вже померли 917 осіб.

Як передає Бі-Бі-Сі, про це повідомило міністерство охорони здоров`я країни.

Хвороба спостерігається в шести з 10 провінцій, 14642 людей госпіталізовано з діагнозом холера з часу початку епідемії в жовтні.

Агентства гуманітарної допомоги докладають всіх зусиль для того, щоб хвороба не вийшла за межі столиці - Порт-о-Пренса. Є побоювання, що вона може поширитися наметовими таборами, де живе 1,1 мільйона потерпілих внаслідок землетрусу.

ООН звернулася до світової спільноти із закликом виділити 164 млн. доларів для боротьби з холерою на Гаїті наступного року.

У листопаді островом пронісся ураган "Томас", який супроводжувався проливними дощами, що, на думку представників гуманітарних організацій, сприяло поширенню хвороби, оскільки багато річок вийшли з берегів.

Згідно з даними ООН, холерою могли заразитися до 200 тисяч гаїтян.

Гаїті називають найбіднішою країною західної півкулі. За два тижні, 28 листопада, тут мали відбутися президентські і парламентські вибори.