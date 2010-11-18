Посол України при Європейському Союзі Костянтин ЄЛІСЄЄВ підкреслює, що Україна розглядає «Південний потік» виключно як політичний проект.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це він заявив журналістам.

«Ми проти будівництва «Південного потоку», оскільки ми вважаємо, що це виключно політичний проект, який був придуманий з метою тиску на Україну», - сказав посол.

Він зазначив, що українська сторона запропонувала Єврокомісії низку ідей щодо модернізації української ГТС із метою збільшення поставок газу до Європи.

«Ми представили проект, який у 10 разів дешевший порівняно з «Південним потоком», - сказав К.ЄЛІСЄЄВ.

При цьому він підкреслив, що «Південний потік», на думку української сторони, не виправданий ні з економічної, ні з технологічної точок зору.

«Хімічний склад води в Чорному морі абсолютно відрізняється від хімічного складу води в Балтиці. Води Чорного моря є певною мірою агресивними. І тому необхідна також і екологічна оцінка», - сказав український посол.

Він також зазначив, що Росія знає про позицію України щодо «Південного потоку».

Як повідомляв УНІАН, «Південний потік» - система газопроводів, яка повинна з`єднати Росію й країни Південної та Центральної Європи. Магістральний газопровід пройде по дну Чорного моря з міста Новоросійськ (Росія) до міста Варна (Болгарія). Передбачається, що далі «Південний потік» розгалужуватиметься: одна магістраль пройде через Грецію на південь Італії, друга - через Сербію та Угорщину до Австрії.

Загальна довжина чорноморської ділянки - близько 900 кілометрів, максимальна глибина – понад 2000 метрів, проектна потужність - 63 млрд. кубометрів газу на рік. Передбачуваний початок поставок – 2015 рік.