На Красній площі в Москві відбувся військовий парад

На Красній площі пройшов військовий парад військ Московського гарнізону. У ньому брали участь понад 5700 військовослужбовців.

Як передає NEWSru, за традицією парад відкрила рота барабанщиків Московського військово-музичного училища, за якими пройшли групи прапороносців з державним прапором РФ, Прапором Перемоги і Прапором Збройних сил Росії.

Урочистим маршем Красною площею пройшли парадні розрахунки, сформовані з особового складу військових частин, військово-навчальних закладів і установ.

У парадному розрахунку пройшли військовослужбовці, які брали участь у бойових діях в Афганістані, контртерористичній операції в Чечні.

В історичній частині параду пройшли військовослужбовці, що несли штандарти фронтів, Знаменна рота, Почесна варта від трьох видів Збройних сил, роти Сухопутних військ, Військово-повітряних сил і Військово-морського флоту, екіпіровані у форму одягу часів Великої Вітчизняної війни.

Вперше на параді його учасники виконали без музичного супроводу Гімн Російської Федерації.

Військова техніка участі в параді не брала.