Церемонія вручення Нобелівської премії миру - під загрозою зриву

Шість країн, включаючи Росію, не братимуть участі в церемонії вручення Нобелівської премії миру 2010 року. Сама церемонія може також не відбутися, бо ні сам лауреат з КНР, ні його родичі не можуть на неї приїхати.

Шість країн відмовилися посилати своїх офіційних представників на церемонію вручення Нобелівської премії миру за 2010 рік, яка була присуджена китайському дисидентові Лю Сяобо. Як повідомило у четвер, 18 листопада, агентство AFP, до числа цих держав входять: Китай, Росія, Куба, Казахстан, Ірак і Марокко.

Тим часом сама премія миру за 2010 рік, судячи з усього, взагалі не буде вручена її лауреатові, передає агентство dapd. За словами секретаря Норвезького Нобелівського комітету Гейра Лундестада, поки ні сам лауреат Лю Сяобо, ні хто-небудь із членів його сім`ї не повідомив про те, що міг би прибути на урочисту церемонію, яка відбудеться 10 грудня в Осло. У зв`язку з цим агентство нагадує, що 54-річний письменник і колишній викладач університету Лю Сяобо знаходиться у в`язниці. А його дружина з початку жовтня поточного року перебуває під домашнім арештом.

Deutsche Welle