На виборах в Польщі оприлюднено екзит-поли

Кандидати правлячої партії Польщі "Громадянська платформа", згідно з екзит-полами, виграють вибори до органів місцевого самоврядування в більшості польських воєводств.

За опитуванням TNS OBOP, результати якого наводить Gazeta Wyborcza, кандидати від партії "Громадянська платформа" лідирують на виборах до сеймиків у 10 воєводствах (всього 33,8% голосів), а кандидати від опозиційної партії "Право і справедливість" - в шістьох (27% голосів). Слідом іде партія SLD (Союз демократичних лівих сил) з 15,8% і PSL (Селянська партія) з 13,1% голосів виборців.

У Варшаві очікувану перемогу отримала чинний мер Ханна Гронкевич-Вальц, яка набрала, за даними опитувань, 51,6%, таким чином забезпечивши собі перемогу вже в першому турі. За її суперника, кандидата від "Партії і справедливість" Чеслава Белецького проголосували 24,8% варшавян.

Опитування показує несподівані дані щодо голосування за кандидатів на посаду мера іншого великого польського міста - Кракова, зауважує РІА "Новости". Згідно з TNS OBOP, у Кракові також більшу кількість голосів набрав кандидат правлячої партії Станіслав Крачик (39,1%), випередивши чинного мера Яцека Майхровського (37,1%). Перед виборами опитування пророкували перемогу останньому. Тепер обидва кандидати зустрінуться в другому турі виборів, призначеному на 5 грудня.

Остаточні результати виборів будуть оголошені у вівторок увечері або в середу вранці.