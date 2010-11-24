Азаров запросив свого єгипетського колегу в Україну

Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ запросив прем’єр-міністра Арабської Республіки Єгипет Ахмеда НАЗІФА у зручний для нього час відвідати Україну.

Про це глава українського уряду заявив на Шостому засіданні спільної Міжурядової українсько-єгипетської комісії з питань економічного і науково-технічного співробітництва, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів України.

«Я хочу запросити Вас у зручний для Вас час відвідати з візитом Україну», - зазначив М.АЗАРОВ.

У свою чергу А.НАЗІФ подякував українському прем’єру за запрошення та пообіцяв найближчим часом приїхати до України.