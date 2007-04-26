Таліби стверджують, що бен Ладен живий і стоїть за замахом на Чейні

Один з лідерів екстремістського угрупування "Талібан" Мулла Дадулла стверджує, що глава міжнародної терористичної мережі "Аль-Каєда" Усама бен Ладен живий і стоїть за замахом на віце-президента США Діка Чейні в Афганістані в лютому ц.р., повідомляє Associated Press.

"Слава аллаху, він живий. Ми одержуємо актуальну інформацію від нього. Він планує операції в Афганістані і Іраку", - заявив мулла Дадулла в інтерв`ю телеканалу Al-Jazeera.

"Ви можете пригадати операцію на базі Баграм, яка була націлена на високопоставленого американського високопосадовця . Ця операція була результатом його мудрого планування. Він (бен Ладен) спланував цю операцію і направляв нас. Операція виявилася успішною", - додав представник талібів.

Нагадаємо, що 27 лютого ц.р. терорист-смертник привів у дію вибуховий пристрій при вході на базу Баграм в Афганістані, де у цей момент знаходився Д.Чейні, який прибув для зустрічі з командуванням контингенту США і президентом Афганістану Хамідом Карзаєм. Рух "Талібан" узяв на себе відповідальність за цей теракт, в результаті якого загинули 23 людини, головним чином мирні жителі; американський віце-прем`єр не постраждав, оскільки знаходився усередині бази на безпечній відстані.

Що ж до У.бен Ладена, то американці і їх союзники як і раніше не впевнені, що він живий. Експерти, втім, стверджують, що ватажок терористичної мережі досі ховається чи то в Афганістані, чи то в Пакистані, але не виходить в телеефір, побоюючись замаху американських спецслужб.

За даними спецслужб США, останній раз звернення бен Ладена з`явилося в ефірі 29 жовтня 2004 року. Відтоді про нього нічого не відомо.

За інформацію, яка допоможе зловити або знищити Усаму бен Ладена, Державний департамент США, Асоціація пілотів американських авіаліній і Асоціація авіаперевізників США обіцяють 27 мільйонів доларів.

РБК