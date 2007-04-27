Російський спікер запропонував розірвати дипломатичні відносини з Естонією
Сенатори підтримали одноголосно
Рада Федерації ухвалить заяву з пропозицією розірвати дипломатичні відносини з Естонією за наругу над пам`ятником Воїнові-визволителеві, повідомляє РІА Новости.
З такою пропозицією виступив спікер Ради Федерації Сергій Міронов на засіданні палати у п`ятницю.
"Досить знущатися з мертвих, над пам`ятником загиблим у Другій світовій війні", - сказав Міронов і запропонував ухвалити спеціальну заяву Ради Федерації у зв`язку з демонтажом і наругою над пам`ятником визволителям в Таліні".
Цю пропозицію зустріли аплодисментами в залі, сенатори підтримали її одноголосно.
Рада Федерації доручила комітету палати у міжнародних справах підготувати заяву, щоб прийняти її сьогодні.
У заяві Рада Федерації запропонує президентові Росії розірвати дипломатичні відносини з Естонією.