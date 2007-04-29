В кафе у центрі Москви розстріляли відвідувачів

Внаслідок стрілянини в кафе в центрі Москви вбито чоловіка і важко поранено його супутницю, повідомив РІА "Новости" співробітник Управління інформації столичного ГУВС.

"Сигнал про стрілянину в кафе, розташованому в будинку 12 по вулиці Велика Дмитрівка, надійшов близько 1.30 мск. Зараз на місці працює оперативно-слідча група, котра з`ясовується обставини злочину. Потерпілий доставлений в одну з лікарень міста", - повідомило джерело в правоохоронних органах Москви.

За словами представника Управління інформації столичного ГУВС, інцидент, найімовірніше, був викликаний сваркою між відвідувачами кафе ПирОГИ. "За попередньою версією, злочин не носить замовницький характер. Можливо, що стрілянина в кафе стала результатом сварки між одним із нападників і загиблим", - сказав співрозмовник агентства.

"За попередньою версією, жінка потрапила під постріли випадково", - додав він.