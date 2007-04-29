Сьогодні у Москві поховають Мстислава Ростроповича

Сьогодні у Москві поховають видатного віолончеліста та диригента Мстислава Ростроповича.

Як повідомляє 5 канал, відспівують музиканта у храмі Христа Спасителя. У ці хвилини триває церемонія прощання. Маестро поховають біля могили першого російського президента Бориса Єльцина на центральній алеї Новодівичого цвинтаря.

Всесвітньо відомий музикант пішов із життя на вісімдесят першому році. М.Ростропович був одним із найкращих віолончелістів світу, видатним диригентом і правозахисником. Цієї ночі з М.Ростроповичем прощалися друзі та шанувальники його таланту.