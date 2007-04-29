МЗС Естонії звинувачує в безпорядках у Таллінні російських політиків і ЗМІ

Міністр закордонних справ Естонії Урмас ПАЕТ вважає, що велика частина провини за безпорядки в Естонії лежить на російських політиках і ЗМІ.

Як повідомляє «Газета.ру», У.ПАЕТ сказав журналістам, що «безпорядки здійснювали вандали і мародери, і я не бачу тут зв`язку з повагою пам`яті полеглих воїнів. На Росію лягає частина провини, а багато російських політиків у зв`язку з наближенням виборчих кампаній у країні часто неадекватно звинувачують Естонію, прагнучи заробити очки у виборців».

Глава МЗС також зазначив, що для людей, протестуючих проти перенесення Бронзового солдата, «головним джерелом інформації є російські ЗМІ». На думку міністра, російські ЗМІ поширюють необ`єктивну інформацію про його країну.

У зв`язку з цим він спростував заяви голови Антифашистського комітету Естонії Андрія ЗАРЕНКОВА про те, що російськомовні поліцейські масово звільняються з роботи, не бажаючи брати участь у придушенні невдоволення з боку некорінного населення. Він відкинув також припущення, що безпорядки були викликані міжетнічним протистоянням у суспільстві.

Крім того, У.ПАЕТ висловив протест у зв`язку з акціями, які проводять російські молодіжні організації біля посольства Естонії в Москві. «Вони забруднили стіни посольства, заважають вільному пересуванню співробітників».

Глава МЗС повідомив, що у зв`язку з цим консульство в Москві припиняє з понеділка свою діяльність «доти, поки російською стороною не буде створена безпека».