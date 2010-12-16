Україна зацікавлена у посиленні гарантій безпеки з боку США
05:32, 16 грудня 2010Світ
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Посол повідомив про відповідні консультації
Україна зацікавлена у посиленні гарантій безпеки з боку США.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив посол України в США Олександр МОЦИК на прес-конференції у Києві.
«Для України дуже важлива позиція США як гаранта незалежності, територіальної цілісності, суверенітету і непорушності кордонів України», - сказав він.
За словами посла, зараз ведуться консультації із США щодо посилення гарантій безпеки.
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