Кастро: засновник WikiLeaks поставив США на коліна

Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж зміг "морально поставити на коліна" США, заявив лідер кубинської революції Фідель Кастро в надрукованій у середу статті під заголовком "Імперія на лаві підсудних".

"Ассанж - людина, яку ще кілька місяців тому знав у всьому світі лише мало хто, - довів, що наймогутнішій імперії, яка будь-коли існувала, може бути кинутий виклик", - цитує РІА "Новости". За його словами, сьогодні залишається невідомою мотивація Ассанжа, проте "відомо, що морально він поставив імперію (США) на коліна".

Крім того, Кастро піддав різкій критиці ряд ЗМІ, які використовують документи WikiLeaks для нападок на революційні країни.

"Відомо, що Ассанж передав значний об`єм кореспонденції п`ятьом великим транснаціональним компаніям, що працюють у сфері інформації, які нині мають монополію на багато новин. Деякі з цих компаній є виключно продажними, реакційними і профашистськими, - такі, як іспанська група PRISA (що видає газету Pais) і німецька Spiegel, - пише Кастро. - ...Ці компанії використовують їх (документи WikiLeaks) для нападок на найбільш революційні країни".

Кажучи про судове переслідування засновника WikiLeaks, Кастро попереджає, що влада Швеції та "войовнича мафія НАТО, яким так подобається говорити про свободу преси і права людини", виявляються відповідальними за саму можливість дізнатися "про цинічну політику США і їх союзників".

"Ідеї можуть бути потужніші, ніж ядерна зброя", - завершує Кастро свою статтю.