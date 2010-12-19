До центру Мінська стягнули військову техніку

У Білорусі правоохоронні сили блокують Жовтневу площу Мінська, де кандидати в Президенти від демократичних сил планували провести масову акцію протесту з вимогою провести нові вибори без участі чинного глави держави Олександра ЛУКАШЕНКА.

Про це повідомляє білоруське інформаційне агентство БєлаПАН.

У дворах вулиць, прилеглих до Жовтневої площі і проспекту Незалежності знаходяться вантажівки з військовослужбовцями, а також військова техніка.

Навколо Жовтневої площі також сконцентровано значну кількість легкових міліційних автомобілів. У бік площі несуть металеві турнікети.

Рух по центральному проспекту Мінська перекрито.

На Жовтневій площі залито каток, на якому наразі багато дітей.

За даними Центральної комісії Білорусі з виборів і проведення республіканських референдумів, станом на 18.00 у виборах взяли участь 84,1 % з 7 мільйонів 95 тисяч 178 включених до списків виборців (у Білорусі в день голосування можна включати до списку виборців на підставі пред`явлення паспорта).

Як повідомляв УНІАН, ряд кандидатів у Президенти Білорусі від демократичних сил напередодні виборів звернулися до білоруських виборців із закликом прийти на Жовтневу площу Мінська після закриття виборчих дільниць з вимогою проведення нових виборів без участі чинного глави держави О.ЛУКАШЕНКА.