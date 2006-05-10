У Мінську заарештовано Анатолія Лебедька

У Мінську затримано лідера опозиційної Об`єднаної громадянської партії Білорусі Анатолія ЛЕБЕДЬКА.

Як повідомляє радіо «Свобода», співробітники міліції заарештували його сьогодні поблизу площі, де проходила несанкціонована акція протесту опозиції.

У Білорусі залишаються за гратами ще двоє опозиційних лідерів - засуджені на 15 діб колишні кандидати в президенти Олександр МІЛІНКЕВИЧ і Олександр КОЗУЛІН.