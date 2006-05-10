У Мінську заарештовано Анатолія Лебедька
19:43, 10 травня 2006Світ
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За гратами залишаються ще двоє опозиційних лідерів
У Мінську затримано лідера опозиційної Об`єднаної громадянської партії Білорусі Анатолія ЛЕБЕДЬКА.
Як повідомляє радіо «Свобода», співробітники міліції заарештували його сьогодні поблизу площі, де проходила несанкціонована акція протесту опозиції.
У Білорусі залишаються за гратами ще двоє опозиційних лідерів - засуджені на 15 діб колишні кандидати в президенти Олександр МІЛІНКЕВИЧ і Олександр КОЗУЛІН.
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