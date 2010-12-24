Ассанж спростував чутки про секретний договір з Ізраїлем

Наступні документи, які оприлюднить сайт WikiLeaks, стосуватимуться Ізраїлю. Зокрема, в них розповідатиметься про війну в Лівані в 2006 році та вбивстві в Дубаї одного з лідерів ХАМАС Махмуда аль-Мабуха. Про це засновник ресурсу Джуліан Ассанж заявив в інтерв`ю телеканалові "Аль-Джазіра".

За його словами, загалом буде 3700 документів. Джерело більшості з них - 2700 - посольство США в Тель-Авіві.

У Лівані ізраїльтяни воювали проти ісламського руху "Хізбалла", нагадує Лента.ру. Військовий конфлікт почався після обстрілу бойовиками території Ізраїлю і тривав 34 дні.

Махмуд аль-Мабух був убитий в січні 2010 року. ХАМАС звинуватив у вбивстві "Моссад" - розвідку Ізраїлю. Влада цієї країни заперечує свою причетність до злочину.

Ассанж також спростував чутки про те, що WikiLeaks уклав з Ізраїлем секретну угоду, за якою ця країна не стане мішенню подальших викриттів. За його словами, таких домовленостей портал не укладав з жодною державою світу.