Ассанж спростував чутки про секретний договір з Ізраїлем
05:58, 24 грудня 2010Світ
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Наступні 3700 витоків - саме про нього
|Джуліан Ассанж
За його словами, загалом буде 3700 документів. Джерело більшості з них - 2700 - посольство США в Тель-Авіві.
У Лівані ізраїльтяни воювали проти ісламського руху "Хізбалла", нагадує Лента.ру. Військовий конфлікт почався після обстрілу бойовиками території Ізраїлю і тривав 34 дні.
Махмуд аль-Мабух був убитий в січні 2010 року. ХАМАС звинуватив у вбивстві "Моссад" - розвідку Ізраїлю. Влада цієї країни заперечує свою причетність до злочину.
Ассанж також спростував чутки про те, що WikiLeaks уклав з Ізраїлем секретну угоду, за якою ця країна не стане мішенню подальших викриттів. За його словами, таких домовленостей портал не укладав з жодною державою світу.
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