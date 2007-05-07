На площі Мехіко роздяглися 18 тисяч чоловік (фото)
Тьюнік побив свій власний рекорд
|Спенсер Тьюнік. Фото АР
Роздягнені люди по команді вставали, лягали навзнак, стояли на колінах, імітували позу людського ембріона в материнській утробі.
Фотограф знімав цю масу людських тіл в променях вранішнього світла з балконів розташованих навколо площі будівель і з люльки невеликого підйомного крана.
"Яка подія для мексиканського мистецтва!", - вигукнув Тьюнік на прес-конференції, яку влаштували після закінчення фотосесії. "Думаю, що вся Америка зараз дивиться на Мексику, дивуючись з того, яка вільна ця країна, де на голе людське тіло дивляться як на витвір мистецтва. Ніякої порнографії і криміналу, тільки щастя і увага", - продовжував захоплюватися своєю затією фотограф.
|Фото Reuters/Yahoo!
Цією зйомкою Тьюнік побив свій власний рекорд кількості голих фотомоделей, одночасно задіяних в зйомках. Раніше з аналогічними акціями фотограф відвідував Рим, Мельбурн, Монреаль, Нью-Йорк і Барселону, де в 2003 році ним і був встановлений попередній рекорд - 7000 голих учасників арт-перформансу.
|Фото Reuters/Yahoo!