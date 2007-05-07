На площі Мехіко роздяглися 18 тисяч чоловік (фото)

В неділю на головній площі Мехіко американському фотографові Спенсеру Тьюніку (Spencer Tunick) одночасно позували більше 18 тисяч голих мексиканців, повідомляє Associated Press.

Роздягнені люди по команді вставали, лягали навзнак, стояли на колінах, імітували позу людського ембріона в материнській утробі.

Фотограф знімав цю масу людських тіл в променях вранішнього світла з балконів розташованих навколо площі будівель і з люльки невеликого підйомного крана.

"Яка подія для мексиканського мистецтва!", - вигукнув Тьюнік на прес-конференції, яку влаштували після закінчення фотосесії. "Думаю, що вся Америка зараз дивиться на Мексику, дивуючись з того, яка вільна ця країна, де на голе людське тіло дивляться як на витвір мистецтва. Ніякої порнографії і криміналу, тільки щастя і увага", - продовжував захоплюватися своєю затією фотограф.

Цією зйомкою Тьюнік побив свій власний рекорд кількості голих фотомоделей, одночасно задіяних в зйомках. Раніше з аналогічними акціями фотограф відвідував Рим, Мельбурн, Монреаль, Нью-Йорк і Барселону, де в 2003 році ним і був встановлений попередній рекорд - 7000 голих учасників арт-перформансу.