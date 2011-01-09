У США передумали випускати в ефір готовий серіал про родину Кенеді

Американський телеканал History Channel вирішив не давати в ефір готовий серіал про сім`ю 35-го президента США Джона Кеннеді - "The Kennedys".

Про це повідомляє Los Angeles Times.

Представники History Channel заявили, що після перегляду зазначеної версії серіалу керівництво визнало його таким, що не відповідає телеканалу. Проте, згідно джерел Los Angeles Times, ключову роль у скасуванні серіалу відіграла сім`я Кеннеді та її друзі.

Раніше з різкою критикою серіалу виступив Теодор СОРЕНСЕН, який був радником при президентові Дж.Кеннеді. Також відомо, що дочка Кеннеді Керолайн вдавалася до спроб зашкодити зйомкам серіалу.

"The Kennedys" складається з восьми серій. Створенням серіалу керував Джоел СУРНОУ, відомий за роботою над шпигунським серіалом "24". Роль Дж.Кеннеді виконав Грег КИННІР, роль його дружини Жаклін дісталася Кеті ХОЛМС, а Баррі ПЕППЕР зіграв його брата Бобі.

На канадському телебаченні прем`єра серіалу призначена на березень 2011 року, проте чи буде серіал у результаті показано в США та інших країнах, наразі невідомо.