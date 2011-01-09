У Римі відбулися зіткнення фанів з поліцією

У столиці Італії відбулися зіткнення футбольних уболівальників з поліцією. Один фанат арештований, близько 20-ти поліцейських були поранені. Як повідомляє ІТАР ТАРС, співробітники правоохоронних органів вимушені були навіть застосувати сльозогінний газ. Близько ста фанатів підпалили сьогодні вуличні урни, розбили скло в декількох банках і впідривали піротехніку на вулицях Риму. Вболівальники святкували 111-ти річчя футбольного клубу "Лаціо".

Эхо Москвы