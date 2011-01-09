В Ірані розбився пасажирський літак
20:07, 09 січня 2011Світ
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На борту знаходилися 156 осіб
Іранський пасажирський літак, в якому летіли 156 осіб, розбився на північному заході Ірану, повідомляє агентство Рейтер з посиланням на державне телебачення.
Як уточнює Agence France-Presse, катастрофа сталася неподалік міста Урмія, яке є столицею провінції Західний Азербайджан.
Надходять суперечливі відомості про кількість людей, які перебували в літаку. За даними Reuters, на борту знаходилися 156 осіб. В той же час Associated Press повідомляє про 105 пасажирів і членів екіпажу. За інформацією Agence France-Presse, на борту літака перебували 90 людей.
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