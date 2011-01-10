Нємцов звернувся до Європейського суду з приводу свого арешту

Опозиційний російський політик Борис НЄМЦОВ, який був затриманий 31 грудня після узгодженого з владою мітингу на Тріумфальній площі і одержав 15 діб адміністративного арешту, сьогодні звернувся зі скаргою до Страсбурзького суду.

Про це «Газеті.Ru» повідомила прес-секретар руху «Солідарність» Ольга ШОРІНА.

«Дана скарга подана з проханням про застосування прискореної процедури її розгляду, оскільки мировий суддя і Тверський районний суд Москви всупереч вимогам чинного законодавства категорично відмовляються приймати і розглядати апеляційну скаргу Б.НЄМЦОВА на постанову мирового судді від 2 січня 2011 року, якою він присуджений до арешту строком на 15 діб. Немає поки що жодної реакції і від Московського міського суду і Верховного Суду Росії, куди також відправлені відповідні телеграми», - сказала О.ШОРІНА.

Вона не уточнила, яким чином від імені Б.НЄМЦОВА була подана скарга. На думку «Солідарності», «судові влади зайняли антиконституційну і незаконну позицію, що зводиться до того, що розгляд справи про адміністративне правопорушення цілком може бути призначений на вихідний або святковий день».

«При цьому розгляд справ про арешти і обрання запобіжного заходу - тобто репресивних заходів держави по відношенню до громадян - продовжується майже у звичному режимі, - обурюються соратники Б.НЄМЦОВА. - У зв`язку з вищевикладеним Б.НЄМЦОВ ухвалив рішення звернутися до Європейського суду з прав людини, який не припиняє свою роботу на десятиденний новорічний період, зі скаргою на порушення його прав. Крім того, після виходу російських судів усіх рівнів з тривалих новорічних канікул адвокати Б.НЄМЦОВА збираються звернутися з відповідними заявами у компетентні російські інстанції для припинення порушення прав громадян у святковий період через бездіяльність судів на території міста Москви».