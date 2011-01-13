Німеччина й Італія виступають за санкції проти Лукашенка

Німеччина й Італія виступають за відновлення санкцій Євросоюзу проти Білорусі, заявила канцлер ФРН Ангела Меркель після зустрічі з прем`єр-міністром Італії Сільвіо Берлусконі.

"Ми обидва з великим занепокоєнням стежимо за розвитком подій у Білорусі, особливо що стосується поводження влади з опозицією", - наводить її слова Бі-бі-сі. Раніше багато депутатів Європарламенту підтримали пропозицію лідера білоруської опозиції Олександра Мілінкевича, який закликав знову ввести обмеження на отримання в`їзних віз до країн Євросоюзу для високопоставлених білоруських політиків.