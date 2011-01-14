Екіпаж данського судна, можливо, загинув під час піратського штурму

Екіпаж данського судна Leopard, захоплений піратами Сомалі поблизу Омана, міг загинути, с повідомляє Газета.ру з посиланням на «Морський бюлетень».

Військові з турецького корабля, що патрулює Аденську затоку у складі міжнародних сил, виявили данський сухогруз за 229 миль на північний схід від оманського порту Мадрак, проте ні піратів, ні екіпажа на судні не було.

Данські ЗМІ з`ясували, що на борту була збройна охорона, ймовірно, єменська, але вона залишила Leopard раніше.

Єменська охорона відома своєю ефективністю і відносною дешевизною, зауважує «Морський бюлетень», але вона працює тільки до кордонів Ємену, до того ж це не приватна, а військова охорона, з військовослужбовців ЗС країни.

Наголошується, що пірати практично ніколи не залишають захоплені судна, тому доля екіпажа викликає побоювання.

За деякими даними, нападникам вдалося зламати «цитадель» – захищений відсік, в якому моряки нерідко ховаються під час нападів. Не виключено, при штурмі цитаделі загинули всі або частина екіпажа, і пірати, боячись наслідків, або забрали з собою тіла і живих, або потопили тіла в океані.

В екіпажі 6 осіб: 2 данців (зокрема капітан) і 4 філіппінців.