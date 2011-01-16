В Афганістані відбулася антиіранська демонстрація
01:08, 16 січня 2011Світ
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Через паливо і біженців
Сотні жителів міста Герат на заході Афганістану взяли участь у демонстрації проти Ірану, повідомляє Бі-бі-сі.
Вони вимагають, щоб Тегеран відновив постачання палива. Іран, у свою чергу, вказує на те, що цим паливом можуть скористатися війська коаліційних сил.
Демонстранти в Гераті також зажадали від Ірану кращого поводження з афганськими біженцями.
За деякими підрахунками в Ірані перебувають до 2 млн. біженців з Афганістану, причому половина з них залишається там на незаконних підставах.
Демонстрації афганців із схожими вимогами пройшли недавно і в Кабулі.
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