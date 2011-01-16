Путін може потрапити до "чорного списку" Євросоюзу

Прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН може опинитися в "чорному списку" Євросоюзу через причетність до справи колишніх співвласників "ЮКОСа" Михайла ХОДОРКОВСЬКОГО і Платона ЛЕБЄДЄВА.

Про це повідомляється в свіжому номері журналу The New Times, що виходить у понеділок, 17 січня, і який цитує радіостанція "Эхо Москвы".

У списку, за даними The New Times, може опинитися і віце-прем`єр Ігор СЄЧИН, а також слідчі, прокурори і судді, які безпосередньо займалися справою "ЮКОСа". Фігурантам списку, за даними журналу, можуть відмовити у візах. Крім того, можуть бути заморожені їхні банківські рахунки.

"Європа не зупиниться ні перед чим у прагненні до того, щоб права людини в Росії дотримувалися", - заявила в інтерв`ю The New Times депутат Європарламенту Кристина ОЮЛАНД.

Раніше заклики до введення візових і фінансових санкцій щодо російських чиновників, причетних до суду над фігурантами справи "ЮКОСа", звучали у Європарламенті. Президент Єжи БУЗЕК назвав процес над М.ХОДОРКОВСЬКИМ і П.ЛЕБЄДЄВИМ "лакмусовим папірцем" поваги до законності і прав людини в Росії.

Наприкінці грудня 2010 року М.ХОДОРКОВСЬКИЙ і П.ЛЕБЄДЄВ були засуджені до 13,5 років колонії загального режиму в рамках так званої "другої справи" "ЮКОСа". Їх визнали винними у розкраданні 218 мільйонів тонн нафти і відмиванні коштів, одержаних від її реалізації.

У ЗМІ неодноразово з`являлася інформація про те, що кримінальне переслідування керівників "ЮКОСа" було викликане конфліктом М.ХОДОРКОВСЬКОГО з В.ПУТІНИМ. Сам М.ХОДОРКОВСЬКИЙ безпосередньо звинувачував у фабрикуванні справи проти себе І.СЄЧИНА, голови ради директорів "Роснафти", якій дісталося дочірнє підприємство "ЮКОСа".

У середині грудня 2010 року депутати Європарламенту більшістю голосів схвалили резолюцію, що рекомендує членам Євросоюзу заморозити активи 60 російських чиновників, ймовірно причетних до смерті юриста Сергія Магнітського. Можливість подібних заходів обговорюється і в США.