В Тунісі заарештували 33 родичів поваленого президента
23:12, 19 січня 2011Світ
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І випустили політв`язнів
Туніська поліція заарештувала вже 33 родичів поваленого президента Зін аль-Абідіна бен Алі за підозрою в злочинах проти Тунісу. "Буде проведено розслідування, щоб вони могли постати перед судом", - повідомили місцеві телеканали з посиланням на неназване офіційне джерело.
Були продемонстровані кадри конфіскації коштовностей і золота, що належали заарештованим.
Водночас влада Тунісу, виконуючи обіцянку голови перехідного уряду Мухаммеда аль-Ганнуші, "покінчити з минулим", звільнила з в’язниць всіх політичних в’язнів. Випущені всі, в т.ч. члени раніше заборонених ісламістських рухів.
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