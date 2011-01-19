В Тунісі заарештували 33 родичів поваленого президента

Туніська поліція заарештувала вже 33 родичів поваленого президента Зін аль-Абідіна бен Алі за підозрою в злочинах проти Тунісу. "Буде проведено розслідування, щоб вони могли постати перед судом", - повідомили місцеві телеканали з посиланням на неназване офіційне джерело.

Були продемонстровані кадри конфіскації коштовностей і золота, що належали заарештованим.

Водночас влада Тунісу, виконуючи обіцянку голови перехідного уряду Мухаммеда аль-Ганнуші, "покінчити з минулим", звільнила з в’язниць всіх політичних в’язнів. Випущені всі, в т.ч. члени раніше заборонених ісламістських рухів.