Лукашенко: даю вам тверду гарантію - ліміт революцій і потрясінь вичерпаний

Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО упевнений у безперспективності спроб ззовні повалити конституційну владу в Білорусі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ЛУКАШЕНКО заявив сьогодні в інавгураційній промові після отримання посвідчення Президента Білорусі.

"Даю вам тверду гарантію: ліміт революцій і потрясінь вичерпаний. Ніякі майдани і площі нашому суспільству не загрожують. Безпеку, стабільність у нашому білоруському домі ми убережемо від будь-яких підступів, як ззовні, так і зсередини. Адже будь-яка влада, а тим більше влада народу, чогось варта, якщо вона уміє захищатися", - сказав О.ЛУКАШЕНКО.

Президент Білорусі подякував своїм виборцям, які не піддалися "на політичні провокації, на істерію містечкових продажних політиків і журналістів". "Разом ми зберегли головне - мир на білоруській землі, єдність і національну гідність", - упевнений він.

О.ЛУКАШЕНКО також подякував іноземним державам, політичним лідерам і "зарубіжним друзям" за підтримку. "А недоброзичливцям Білорусі хочу нагадати народну мудрість: не роздувай пожежу у сусідів, вогонь може ненароком перекинутися і на твій будинок. Вірус "кольорових революцій" вражає тільки слабкі країни, чий державний організм виснажений економічними і соціальними проблемами, а влада перебуває у конфронтації з населенням. У Білорусі для нього просто немає живильного середовища", - заявив Президент Білорусі.