Рада муфтіїв Росії засудила теракт в аеропорту Домодєдово
04:46, 25 січня 2011Світ
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"Застереження записане в Корані"
Рада муфтіїв Росії засудила теракт в аеропорту Домодєдово, повідомляє РосБізнесКонсалтинг.
"Винуватцям цього теракту - замовникам і виконавцям - ми нагадуємо застереження Всевишнього, записане в Корані: "Той, хто зумисно принесе смерть, його останнім місцем буде геєна вогненна".
Виконавців цього злочину, всіх, хто несе загибель і чинить зло, наздожене заслужена кара Аллаха всевишнього!" - наголошується повідомленні, підписаному головою Ради муфтіїв Росії Равілем Гайнутдіном.
У повідомленні також висловлюються співчуття рідним і близьким загиблих.
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