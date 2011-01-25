Рада муфтіїв Росії засудила теракт в аеропорту Домодєдово, повідомляє РосБізнесКонсалтинг.

"Винуватцям цього теракту - замовникам і виконавцям - ми нагадуємо застереження Всевишнього, записане в Корані: "Той, хто зумисно принесе смерть, його останнім місцем буде геєна вогненна".

Виконавців цього злочину, всіх, хто несе загибель і чинить зло, наздожене заслужена кара Аллаха всевишнього!" - наголошується повідомленні, підписаному головою Ради муфтіїв Росії Равілем Гайнутдіном.

У повідомленні також висловлюються співчуття рідним і близьким загиблих.