Підсумки виборів у Вірменії можуть вплинути не тільки на імідж країни

За попередніми даними, на парламентських виборах у Вірменії перемогли чотири партії – три пропрезидентські і одна – опозиційна.

Як передає Рейтер, підсумки парламентських виборів у Вірменії, які пройшли у суботу, можуть вплинути не тільки на імідж країни на міжнародній арені, а й на вибір головної кандидатури на майбутніх у 2008 році виборах президента, коли свою посаду залишить нинішній глава держави Роберт КОЧАРЯН.

Центральна виборча комісія повідомила, що після обробки близько 60% бюлетенів лідером голосування стала Республіканська партія, очолювана прем`єр-міністром Вірменії, за нею йдуть пропрезидентські «Процвітаюча Вірменія» і «Дашнакцутюн», а також опозиційна «Орінарц Єркір» ("Країна законів").

Республіканська партія союзника і потенційного наступника Р.КОЧАРЯНА, прем`єр-міністра Сержа САРГСЯНА вважалася фаворитом голосування, в якому в суботу взяли участь 59,4% з 2,3 мільйонів виборців. За попередніми даними, партія отримала близько 35-40% голосів виборців.

Партію «Процвітаюча Вірменія», що вийшла на друге місце, очолює відомий бізнесмен і голова Олімпійського комітету країни Гагік ЦАРУКЯН. Партія, до керівництва якої входять багато співробітників адміністрації нинішнього президента країни, була створена лише рік тому.

Партія «Дашнакцутюн» була представлена і в колишньому парламенті і входила в правлячу коаліцію, а партія «Орінац Єркір» (Країна законів) залишила її, перейшовши в опозицію.

Єдину опозиційну силу, за попередніми даними, що пройшла до парламенту, очолює екс-спікер парламенту Вірменії Артур БАГДАСАРЯН, який має й президентські амбіції.

Вибори 131 депутата парламенту пройшли за змішаною системою: 90 мандатів буде розподілено за партійними списками, а 41 - в одномандатних округах, де боролися 119 кандидатів, яким для перемоги необхідно набрати просту більшість голосів виборців.