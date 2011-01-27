Теракт у Домодєдово може стати початком боротьби Медведєва і Путіна

Терористичний акт у московському аеропорту “Домодєдово” може стати початком боротьби Президента Російської Федерації Дмитра МЕДВЕДЄВА з головою уряду Росії Володимиром ПУТІНИМ за президентське крісло на виборах 2012 року.

Таку думку кореспонденту УНІАН у Польщі висловив аналітик Інституту міжнародних відносин Варшавського університету Анджей ШЕПТИЦЬКИЙ.

Він відзначив, що більшість експертів вважає Д.МЕДВЕДЄВА фігурою, яка не завадить В.ПУТІНУ знову стати Президентом РФ у 2012 році, проте насправді ніхто не має 100% упевненості, як розвиватиметься ситуація.

Польський експерт звернув увагу на те, що у день теракту з гострими заявами на адресу терористів виступав саме Д.МЕДВЕДЄВ, а не В.ПУТІН, як зазвичай. “Варто пам’ятати, що так починалася стрімка кар’єра Володимира Володимировича - терактами у Москві у 1999 році», - сказав аналітик.

За словами А.ШЕПТИЦЬКОГО, напередодні вибухів у «Домодєдово» Д.МЕДВЕДЄВ пригрозив НАТО «ударною ядерною групою» у випадку неврахування інтересів Москви при створенні системи європейської протиракетної оборони.

Крім цього, А.ШЕПТИЦЬКИЙ звернув увагу на справу Михайла ХОДОРКОВСЬКОГО. “Справа ХОДОРКОВСЬКОГО була виразно інтерпретована як перемога ПУТІНА – bad guy (поганого хлопця – УНІАН)”, - сказав він.

За його словами, декларовані Д.МЕДВЕДЄВИМ реформи у Росії, серед іншого, мали б привести до звільнення Д.ХОДОРКОВСЬКОГО, якого на Заході вважають політичним в’язнем.

Як зауважив А.ШЕПТИЦЬКИЙ, важко однозначно сказати, хто стоїть за терактами у «Домодєдово», зауваживши, що насправді влада Росії має стільки ворогів, що їй не обов’язково самій організовувати вибухи.