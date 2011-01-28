Польща вирішила проігнорувати останні заяви Лукашенка
Той озвучує "зачепки" кожного дня
Міністерство закордонних справ Республіки Польща не буде коментувати останні заяви Президента Білорусі Олександра ЛУКАШЕНКА, який серед іншого сказав, що поляки хочуть змінити польсько-білоруський кордон.
Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це сказав прес-секретар польського МЗС Марчін БОСАЦЬКИЙ.
«Не будемо коментувати та реагувати на зачепки пана ЛУКАШЕНКА, які останнім часом він озвучує кожні пару днів», - сказав він в ефірі TVN24.
«Адже це без сенсу говорити, що ми хочемо змінювати якісь кордони», - наголосив він.
За даними польських медіа, О.ЛУКАШЕНКО на засіданні парламенту заявив, що у Польщі дехто хоче змінити кордони з Білоруссю.
„У Польщі деякі сплять та бачать: кордон не тут, кордон під Мінськом. Сталін у поганому місці визначив кордон”, - сказав він, цитують польські медіа.
Як повідомляв УНІАН, раніше білоруська газета звинуватила польські та німецькі спецслужби в організації в грудні минулого року акцій протесту у Мінську проти фальсифікацій результатів виборів Президента, в яких, за офіційними даними, знову переміг О.ЛУКАШЕНКО.
17 січня польське МЗС назвало ці звинувачення абсурдними.