Польща вирішила проігнорувати останні заяви Лукашенка

Міністерство закордонних справ Республіки Польща не буде коментувати останні заяви Президента Білорусі Олександра ЛУКАШЕНКА, який серед іншого сказав, що поляки хочуть змінити польсько-білоруський кордон.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це сказав прес-секретар польського МЗС Марчін БОСАЦЬКИЙ.

«Не будемо коментувати та реагувати на зачепки пана ЛУКАШЕНКА, які останнім часом він озвучує кожні пару днів», - сказав він в ефірі TVN24.

«Адже це без сенсу говорити, що ми хочемо змінювати якісь кордони», - наголосив він.

За даними польських медіа, О.ЛУКАШЕНКО на засіданні парламенту заявив, що у Польщі дехто хоче змінити кордони з Білоруссю.

„У Польщі деякі сплять та бачать: кордон не тут, кордон під Мінськом. Сталін у поганому місці визначив кордон”, - сказав він, цитують польські медіа.

Як повідомляв УНІАН, раніше білоруська газета звинуватила польські та німецькі спецслужби в організації в грудні минулого року акцій протесту у Мінську проти фальсифікацій результатів виборів Президента, в яких, за офіційними даними, знову переміг О.ЛУКАШЕНКО.

17 січня польське МЗС назвало ці звинувачення абсурдними.