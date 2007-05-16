Румуни вирішать долю імпічмента президенту

У Румунії у суботу, 19 травня, за рішенням парламенту пройде всенародне голосування, на якому виборцям належить відповісти на запитання: "Чи згодні ви з відставкою президента Румунії Траяна БЕСЕСКУ з посади?".

Як повідомляє РІА «Новости»,за припинення повноважень президента в квітні цього року висловилися 322 депутати румунського парламенту, проти - 108, 10 утрималися.

Депутати, що представляють у парламенті Румунії ліву опозицію, звинувачують Т.БЕСЕСКУ в "тоталітарних схильностях", зловживанні владою, зокрема в прослуховуванні телефонних розмов членів уряду, корупції тощо. На думку опозиції, президент також винен у розпалюванні конфліктів між політичними групами і в завданні шкоди іміджу Румунії зовнішньополітичними заявами, які не витікали з програми коаліції і не були узгоджені з парламентом і урядом.

Конституційний суд Румунії, розглянувши на початку квітня звернення групи депутатів, визнав, утім, що порушення Т.БЕСЕСКУ носять "незначний характер і не можуть служити підставою для усунення з посади". У відповідь депутати-прихильники імпічменту заявили, що президент використовував дані спецслужб для тиску на суддів КС.