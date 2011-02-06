Чейні: Мубарак завжди був добрим другом і союзником США

Колишній віце-президент США Дік Чейні, який входив у команду Джорджа Буша-молодшого, назвав президента Єгипту Хосні Мубарака давнім другом і союзником, закликавши нинішню адміністрацію пам`ятати про це на тлі вимог опозиції в Єгипті, повідомляє Газета.ру. «Він завжди був доброю людиною, добрим другом і союзником Сполучених Штатів... Ми повинні пам`ятати це», - цитує The New York Times виступ Чейні на церемонії святкування 100-річчя з дня народження Рональда Рейгана.

«Думаю, президент Мубарак повинен бути оцінений, як він того заслуговує після багатьох років, тому що він був добрим другом - не тільки для Сполучених Штатів, а й для інших хлопців, які мали з ним справу», - сказав Чейні.