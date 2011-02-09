ДТП в Чехії: шестеро загиблих, у тому числі українка

Сьогодні вранці на швидкісній автомагістралі R 46 поблизу м.Простєйов (Оломоуцький край, Чехія) внаслідок автокатастрофи загинуло шість осіб, у тому числі громадянка України, яка перебувала за кермом одного з автомобілів, що зіткнулися на великій швидкості.

Про це повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС України.

За наявними в Консульстві України в м.Брно даними, загибла українська громадянка, ймовірно, мала дозвіл чеських компетентних органів на постійне проживання в Чеській Республіці, на консульському обліку в консульській установі не перебувала та з питань консульського-правового характеру до Консульства не зверталася.

У даний час Консульство України в м.Брно вживає заходів з метою отримання детальнішої інформації щодо ДТП та особи загиблої співвітчизниці. Справа перебуває на контролі в Департаменті консульської служби МЗС України.