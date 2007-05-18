Євросоюз підтримує вступ Росії до Світової організації торгівлі.

Як передає РІА «Новости», про це сьогодні заявив голова Єврокомісії Жозе Мануель БАРРОЗУ.

"Росія сьогодні є єдиною великою економікою світу, яка не є членом СОТ, і ми повністю підтримуємо перспективи членства Росії у Світовій організації торгівлі", - сказав Ж.БАРРОЗУ на прес-конференції у Волзькому Утьосі (Самарська область) за підсумками саміту Росія-ЄС.

"Ми відзначаємо деякий прогрес в багатьох галузях, зокрема, щодо наших загальноекономічних, інвестиційних відносин, тут розвиток в наявності”, - сказав глава Єврокомісії, коментуючи взаємовідносини Росії і Євросоюзу в економічній сфері.

Ж.БАРРОЗУ відзначив, що все вищезгадане - "це одна з тих причин, чому ми (ЄС) підтримуємо приєднання Росії до СОТ".