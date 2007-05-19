Фірма віників не в`яже, фірма віники конфіскує

Співробітники Красноярської митниці не дозволили контрабандистам ввести до Росії 12 тисяч віників. За даними прес-службі Федеральної митної служби (ФМС), партію з 12 тисяч віників, в’язаних із сорго, намагалося незаконно ввезти в країну ТОВ, назва якого поки що не розголошується в інтересах слідства.

"Пристосування для прибирання приміщень", зазначили в прес-службі ФТС, не були внесені до митної декларації. Щодо порушників, уточнили в прес-службі, винесено ухвалу про адміністративне правопорушення за фактом недекларування товару. Власники віників тепер мусять виплатити штраф у розмірі від 0,5- до 2-кратної вартості контрабандних товарів. Крім того, згідно з Кодексом про адміністративні правопорушення, партія віників може бути конфіскована.

Тепер, повідомили в прес-службі ФТС, митники визначають вартість затриманого товару. З якої країни прибули до РФ контрабандні віники, не уточнюється.

Лента.ру