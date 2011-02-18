Домогосподиня з Нью-Джерсі Тува Герсон подала цивільний позов до федерального суду з претензією на 5 мільйонів доларів до відомої торгової мережі Century-21, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на New York Post.

На думку позивальниці, торгівельна мережа обрахувала її на 80 центів. Пані в січні зробила в універмазі Century-21 кілька купівель на суму в 106 доларів 82 центи з урахуванням купона на знижку в п`ять доларів. Але коли вона вирішила повернути одну з речей назад - дитячий костюмчик за 17,97 долара, їй повернули на 80 центів менше, ніж вона чекала. Торговельна мережа не стала робити перерахунок п`ятидоларового купона на всі шість позицій, викликавши обурення Герсон, яку, як випливає з її багатомільйонного позову, "позбавили права повною мірою скористатися знижкою в розмірі п`ять доларів".

Тува Герсон відома не тільки тим, що на дозвіллі виготовляє у власному особняку дизайнерські капелюшки, а й своїм батьком-адвокатом. Гарі Кац вважається грозою роздрібних мереж: час від часу він подає позови проти них з приводу "купонних афер". Поки жоден з позовів не доходив до суду, бо був або знехтуваний, або врегульований між позивачами і майбутніми відповідачами, не охочими втягуватися в тяжбу.