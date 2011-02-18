Король Бахрейну вирішив піти на переговори з опозицією

Спакоємний принц Бахрейна Хамад бен Іса Аль-Халіф одержав від короля країни Хамада ібн Іса Аль-Халіфа повноваження вести переговори "з усіма партіями" від імені держави. Про це повідомляє Бі-бі-сі.

Раніше шиїтська партія вийшла зі складу парламенту Бахрейна на знак протесту проти розгону демонстрацій владою.

Переговорний процес ускладнюється тим, що королівська сім`я Бахрейну сповідує суннітський варіант ісламу, а велика частина населення цієї країни (75%) - шиїти.

18 лютого в столиці Бахрейну Манамі війська відкрили вогонь з автоматичної зброї та малокаліберних гармат бронетранспортерів: спершу поверх голів демонстрантів, а потім по них. За одними даними, в демонстрантів стріляли снайпери з дахів будівель, за іншими, вогонь вівся з вертольотів з кулеметів. За інформацією агентства Associated Press, не менше 50 людей одержали поранення.

Заворушення в Бахрейні, які почалися після зміни влади в Тунісі та Єгипті, тривають з початку тижня, нагадує РосБізнесКонсалтинг.