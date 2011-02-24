На 25 та 26 лютого заплановано авіарейси для евакуації з Лівії

На 25 та 26 лютого заплановані рейси за маршрутом Тріполі-Київ для евакуації громадян України з Лівії.

Про це УНІАН повідомили у Департамент інформаційної політики Міністерства закордонних справ України.

МЗС просить всіх бажаючих звертатися до Посольства України в Лівії за телефонами +21 82 13 60 86 65 або +21 82 13 60 86 64.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі в столичному аеропорту “Бориспіль” приземлився український літак, на якому з Лівії було евакуйовано 100 громадян України.

Після цього перший віце-прем`єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі Андрій КЛЮЄВ повідомив, що на даний час Міністерство закордонних справ України опрацьовує всі можливі варіанти подальшої евакуації наших співвітчизників з Лівії.

Прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ заявив, що Україна має всі можливості для того, щоб організувати евакуацію всіх українців з Лівії повітряним шляхом. За неофіційними даними, в Лівії може перебувати від 2,5 до 3 тис. українців.

Довідка УНІАН. Акції протесту у лівійських провінціях з вимогою відставки Муамара КАДДАФІ, який править у країні вже 42 роки, тривають з 15 лютого. За даними міжнародних правозахисних організацій, число загиблих під час придушення заворушень перевищило 600 осіб, число поранених - близько 4 тис.

Іноземні держави проводять масову евакуацію своїх громадян із Лівії.