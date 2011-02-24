Постійні представники країн СНД обговорять підготовку до ювілею

Спільне засідання Ради постійних повноважних представників країн СНД і комісії з економічних питань при Економічній раді СНД пройде 25 лютого у Виконкомі СНД в Мінську, повідомили РІА “Новости” в прес-службі організації.

Учасники засідання обговорять підготовку 36 заходів, присвячених 20-річчю СНД.

Окремим пунктом порядку денного стане питання про проведення міждержавної виставки "СНД - 20 років". Вона пройде на території Всеросійського виставкового центру з 28 червня по 3 липня 2011 року. В рамках виставки планується проведення міжнародної науково-практичної конференції з підвищення продовольчої безпеки держав - учасників СНД, тематичних "круглих столів", гуманітарного форуму "Молоде покоління - життя без кордонів", фестивалю культури і народних традицій.