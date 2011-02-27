В Омані проти демонстрантів застосували сльозогін

В оманському місті Сохар поліція застосувала сльозогін для розгону учасників демонстрації, які вимагають демократичних реформ, повідомляє Бі-бі-сі.

Протестувальники, у свою чергу, закидали поліцейських камінням.

Акції протесту, в яких беруть участь сотні людей, тривають у Сохаріе другий день.

Демонстрації на підтримку демократії проходять також в оманському місті Салала, де, як повідомляється, учасники акції протесту ще в п`ятницю розбили палатковий табір біля представництва місцевих органів влади.

У суботу правитель Омана, султан Кабус бен Саїд провів перестановки в своєму уряді, намагаючись послабити напруженість.