В Омані проти демонстрантів застосували сльозогін
14:07, 27 лютого 2011Світ
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...вони, в свою чергу, кидали каміння
В оманському місті Сохар поліція застосувала сльозогін для розгону учасників демонстрації, які вимагають демократичних реформ, повідомляє Бі-бі-сі.
Протестувальники, у свою чергу, закидали поліцейських камінням.
Акції протесту, в яких беруть участь сотні людей, тривають у Сохаріе другий день.
Демонстрації на підтримку демократії проходять також в оманському місті Салала, де, як повідомляється, учасники акції протесту ще в п`ятницю розбили палатковий табір біля представництва місцевих органів влади.
У суботу правитель Омана, султан Кабус бен Саїд провів перестановки в своєму уряді, намагаючись послабити напруженість.
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