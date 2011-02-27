Противники Каддафі сформували національну раду

Прихильники повалення лівійського лідера Муамара Каддафі на сході країни заявили про формування національної ради, яка діятиме від імені революції в Лівії, повідомляє Reuters.

Нова Національна лівійська рада сформована після зустрічі з опонентами Каддафі в місті Бенгазі, яке перебуває під контролем опозиції, повідомив представник ради Хафіз Гхога (Hafiz Ghoga). За його словами, рада не є тимчасовим урядом, а діє як орган влади революції.