Президент Естонії закликав записувати спогади про СРСР

Президент Естонії Тоомас Хендрік Ільвес закликав жителів країни записувати спогади про радянські часи, щоб молодь розуміла, що відбувалося у той час, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на канцелярію голови держави.

"Я закликаю тих, хто пам`ятає часи СРСР, записати свої спогади. Щоб ми знали, як ішли справи. І щоб молоді люди, які самі цього часу не пам`ятають, розуміли, що відбувалося з нашою землею і нашими людьми", - сказав Ільвес, виступаючи в Талліні на зборах, приуроченому до завершення випуску серії книг Eesti malu ("Пам`ять Естонії").

"Щоб відчути історію, треба читати спогади", - зазначив він.