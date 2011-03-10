Навчання ВПС НАТО пройдуть у Словаччині

Міжнародні навчання ВПС країн Північноатлантичного альянсу MACE XIII 2011 пройдуть у Словаччині в першій половині квітня ц.р., повідомляє словацьке інформагентство SITA. У навчаннях візьмуть участь словацькі літаки МіГ-29 і L-39, літаки ВПС США F/A-18F Hornet і F/A-18G Hornet, німецькі ECR Tornado, літаки ВПС Норвегії DA-20, а також Eurofighter Typhoon з Великобританії.

"Пілоти виконуватимуть свої завдання в умовах радіолокаційних перешкод на борту, порушення зв`язку при взаємодії з наземними операторами систем протиповітряної оборони", - розповів прес-секретар Збройних сил Словаччини Мілан Ванга.

При проведенні міжнародних навчань буде використаний аеродром Сляч. Оперативне управління, координацію польотів літаків і обмін інформацією про ситуацію в повітрі під час навчань організовуватиме літак НАТО E3A AWACS, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на словацьке інформагентство.