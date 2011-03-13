У Росії сьогодні єдиний день виборів

У Росії сьогодні, 13 березня - єдиний день голосування. Вибори різного рівня пройдуть в 74 суб`єктах федерації.

За даними Центрвиборчкому, у списках виборців - близько 24 мільйонів осіб. Будуть обрані понад 20 тисяч депутатів і голів муніципальних утворень. На ці місця претендують понад 50 тисяч кандидатів.

У 12 російських регіонах відбудуться вибори до регіональних парламентів. У Дагестані, де почастішали теракти і збройні напади, голосування проходить з особливиими заходами безпеки.

Кандидатів на виборах виставили 4 парламентські партії - "Єдина Росія", КПРФ, ЛДПР і "Справедлива Росія". У кількох регіонах зареєстровані також виборчі списки "Патріотів Росії", "Яблука" і "Правої справи".

Наступний єдиний день голосування в Росії - 4 грудня, він поєднаний з виборами до Держдуми.