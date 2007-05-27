У Раді Європи сподіваються, що Україна збереже «дух 27 травня»

Генеральний секретар Ради Європи Террі ДЕВІС привітав українських лідерів з досягненням домовленостей і наголошує на важливості демократичного проведення виборів.

Про це йдеться у його заяві, текст якої передано агентству УНІАН.

«Ця домовленість досягнута громадянами України і для українських громадян. Я задоволений тим, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО, прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ, голова парламенту Олександр МОРОЗ знайшли шлях аби реалізувати зобов’язання від 4 травня», - зауважив генсек Ради Європи (УНІАН: 4 травня В.ЮЩЕНКО після зустрічі з В.ЯНУКОВИЧЕМ заявив про досягнення згоди на проведення парламентських виборів після внесення певних змін до законодавства).

У своїй заяві він також висловив переконання у тому, що як політики, так і всі громадяни України мали б відчувати гордість від того, що домовленості про вихід із політичної кризи були досягнуті самостійно, без посередництва будь-яких закордонних урядів та міжнародних організацій.

Т.ДЕВІС також наголосив, що дуже важливим залишається те, щоб парламентські вибори були належним чином підготовлені та проведені відповідно до стандартів Ради Європи.

«В Україні, як і в усіх інших країнах Ради Європи, демократія завжди залишається справою, над якою потрібно працювати, для всіх нас це є процес навчання, що триває все життя», - наголосив генсек Ради Європи.

Він також висловив сподівання, що «дух 27 травня» - дух взаємної поваги демократії та діалогу - є невід’ємною складовою політичних процесів в Україні.

Т.ДЕВІС також підкреслив готовність Ради Європи допомагати Україні у розвитку демократичних процесів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі В.ЮЩЕНКО, В.ЯНУКОВИЧ та О.МОРОЗ досягли домовленості про дострокові парламентські вибори, які мають відбутися 30 вересня.